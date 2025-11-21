ПФК Ботев: В трудни моменти се разбира кой стои зад теб истински

© Ръководството на ПФК Ботев използва официалния клубен сайт, за да публикува благодарствено писмо до всички партньори и рекламодатели.



Уважаеми наши партньори, приятели, съмишленици и част от голямото жълто-черно семейство,



В трудни моменти се разбира кой стои зад теб истински. Кой има смелостта да застане рамо до рамо с Ботев Пловдив, когато клубът преминава през най-тежките си изпитания. И ние, хората от този велик клуб, видяхме ясно – до нас стоите вие.



Вие не сте просто рекламодатели, спонсори или партньори.



Вие сте хора с големи сърца.



Вие сте рамо, на което клубът се опря, когато имаше най-голяма нужда.



Вие сте причината Ботев да продължи напред.



Когато стартирахме кампанията за спасението на клуба, вие повярвахте. Вие припознахте каузата, подадохте ръка, инвестирахте собствен труд, средства и доверие. Това никой няма право да омаловажава.



В същото време в публичното пространство се чуха думи на бивш данъчен служител, който заяви, че бизнесът не помагал на футбола.



Думи, които звучат абсурдно, защото точно този бизнес, когото той критикува, днес чрез своите данъци му осигурява над 4000 лева месечно помощи, докато самият той е безработен. А и защо да си търси работа, когато получава подобни средства без да допринася с нищо за обществото, за спорта или за бъдещето на нашите деца?



Контрастът е ясен:



– от едната страна стоят хората и компаниите, които влагат средства, труд и душа в спорта;



– от другата – човек, който получава пари от труда на същите тези фирми и въпреки това си позволява да ги поучава.



Това е несправедливо спрямо всички вас, които действително изграждате, помагате, създавате бъдеще и давате шанс на стотици деца да мечтаят.



Ние от ПФК Ботев ще кажем само едно:



Истинските хора вече се показаха – това сте вие.



Вие, които помогнахте без да търсите изгода.



Вие, които останахте до клуба, когато беше най-тежко.



Вие, които доказахте, че честният бизнес и футболът могат и трябва да вървят заедно.



Вашата подкрепа не е просто реклама или договор.



Вашата подкрепа е жест на достойнство, морал и огромни сърца.



Тя остава за поколения напред.



Благодарим ви за доверието.



Благодарим ви за силата, която ни дадохте.



Благодарим ви, че сте част от нашето голямо семейство.



С уважение и признателност,



ПФК Ботев Пловдив