Повод за реакцията на Филипов е днешното скандално изказване на Венци Стефанов, че хора, близки до собственика на Ботев са се срещали в София с футболисти на Славия и са опитвали да купят мача.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса написаното от Илиян Филипов:



Бати Венци е изнервен! Защо ли? 🤔Може би заради Кабаков? Или просто му тежат някои стари "навици“ от последните 20 години?



Бати Венци, цялата футболна общественост знае кой и как урежда мачове в България. Не ни поучавай и не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил от страната на феърплея и честната игра.



Ботев Пловдив не урежда, Ботев се бори – на терена и извън него.А нервите на някои явно идват от това, че вече има клуб, който не им се кланя. 💛🖤