Филипов: Бати Венци е изнервен! Защо ли? Може би заради Кабаков?
Автор: Стойчо Генов 19:42Коментари (1)302
©
Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов направи любопитно изявление. Бизнесменът  предпочете да изрази мнението си в своя личен профил във Фейсбук.

Повод за реакцията на Филипов е днешното скандално изказване на Венци Стефанов, че хора, близки до собственика на Ботев са се срещали в София с футболисти на Славия и са опитвали да купят мача.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса написаното от Илиян Филипов:

Бати Венци е изнервен! Защо ли? 🤔Може би заради Кабаков? Или просто му тежат някои стари "навици“ от последните 20 години?

Бати Венци, цялата футболна общественост знае кой и как урежда мачове в България. Не ни поучавай и не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил от страната на феърплея и честната игра.

Ботев Пловдив не урежда, Ботев се бори – на терена и извън него.А нервите на някои явно идват от това, че вече има клуб, който не им се кланя. 💛🖤
Лайногорец 2…. Какъв феърплей, какъв Адибас с 5 ленти. 1912 селски ментаци.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
