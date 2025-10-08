ИЗПРАТИ НОВИНА
Венци Стефанов: Емисари на Ботев (Пд) искат от футболисти на Славия да продадат мача
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:03
© Sportal.bg
Президентът на Славия Венцеслав Стефанов направи крайно скандално изявление за опит за уреждане на мач с участието на Ботев (Пловдив).

"Емисари на Ботев (Пловдив), близки до техния собственик, са дошли и са искали от футболисти на Славия да продадат мача. Не по телефона, в София са дошли, един футболист ми докладва преди малко", заяви пред Sportsl.bg шефът на Славия.

Двубоят Ботев (Пд) - Славия от 12-ия кръг на Първа лига по програма е на 18 октомври (събота) от 15,00 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.
Този глупак Илиян ще задмине и Христолов.
