Венци Стефанов: Емисари на Ботев (Пд) искат от футболисти на Славия да продадат мача

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов направи крайно скандално изявление за опит за уреждане на мач с участието на Ботев (Пловдив).



"Емисари на Ботев (Пловдив), близки до техния собственик, са дошли и са искали от футболисти на Славия да продадат мача. Не по телефона, в София са дошли, един футболист ми докладва преди малко", заяви пред Sportsl.bg шефът на Славия.



Двубоят Ботев (Пд) - Славия от 12-ия кръг на Първа лига по програма е на 18 октомври (събота) от 15,00 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.