Еуфория в Ботев, над 50 се записаха за по-малко от 24 часа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:35Коментари (0)158
©
"Жълто-черните“ фенове проявиха голям интерес към кампанията "Ръка за ръка с Ботев“.

За по-малко от 24 часа над 50 родители записаха своите деца за предстоящия мач с Берое (Стара Загора), похвалиха се от клуба.

"Вземи своя билет тук и сбъдни мечтата на детето си да се докосне до любимите футболисти. Повече информация и стъпки за записване можете да откриете на официалния сайт.", написаха още от ПФК Ботев.
