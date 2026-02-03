Еуфория в Ботев, над 50 се записаха за по-малко от 24 часа

© "Жълто-черните“ фенове проявиха голям интерес към кампанията "Ръка за ръка с Ботев“.



За по-малко от 24 часа над 50 родители записаха своите деца за предстоящия мач с Берое (Стара Загора), похвалиха се от клуба.



"Вземи своя билет тук и сбъдни мечтата на детето си да се докосне до любимите футболисти. Повече информация и стъпки за записване можете да откриете на официалния сайт.", написаха още от ПФК Ботев.