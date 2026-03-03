Халфът на Ботев Емерсон Родригес бе избран за Играч на мача при25-годишният колумбиец, който е преотстъпен от Лудогорец, асистира за втория гол, отбелязан от Педро Игор.Изиграхме перфектен мач. Това тренирахме през седмицата и благодаря на Господ, че спечелихме трите точки.Щастлив съм и съм доволен от себе си, защото печеля повече игрово време. Вярвам, че с времето ще върна доверието в самия себе си и ще покажа в бъдеще най-доброто на това, което мога.Щастлив съм и за целия отбор, това бе отлична среща за нас.Колкото до адаптацията, в началото ми беше малко трудно заради студа в България. Въпреки че съм под наем тук, се радвам, че съм част от този голям клуб и ще се стремя да покажа най-доброто.