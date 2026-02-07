|
|Илиян Филипов: Теренът на "Лаута" - кал, компрометирана настилка и неравности! Как ще се играе дерби там?
Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов използва личния си профил във Фейсбук, за да изрази мнение за състоянието на футболните терени у нас.
© Plovdiv24.bg
Конкретната реакция на бизнесмена е свързана и с изявлението на собственика на Лудогорец Кирил Домусчиев, който нападна членовете на Лицензионната комисия към БФС, които са одобрили тревното покритие на стадионите в Монтана и "Локомотив" в столичния квартал "Надежда".
Филипов изрази притеснението си и от терена на "Лаута", където в четвъртък трябва да се играе пловдивското дерби от четвъртфиналите на турнира за Купата на България.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на Илиян Филипов:
Фенове на Ботев Пловдив, както и привърженици на много други клубове, масово подкрепиха позицията на Кирил Домусчиев. Социалните мрежи буквално врят - не от емоции, а от гняв срещу абсурда, в който е вкаран българският футбол.
Най-логичният въпрос, който феновете на Ботев масово задават в коментарите си, е следният:
как ще се играе мач за Купата на България на Лаута, при положение че теренът там е в същото състояние като в Надежда и Монтана?
Кал, компрометирана настилка, неравности и липса на елементарни условия за професионален футбол. И като бонус - два дни преди мача се очаква дъжд. Всеки, който е стъпвал на футболен терен, знае какво следва от това.
Лицензионната комисия към Български футболен съюз допуска тези мачове да се играят, сякаш става дума за квартално първенство, а не за официални срещи с огромен спортен и финансов залог.
На тези терени излизат футболисти, които струват милиони евро. Това са инвестиции, договори, кариери. Един лош терен е напълно достатъчен за тежка контузия и месеци извън игра.
Кой поема щетите след това?
Клубовете и самите футболисти - със здравето и бъдещето си.
Това вече не е въпрос на симпатии или клубни пристрастия. Това е въпрос на разум, отговорност и елементарно уважение към футбола. Докато се допуска да се играе на такива терени, всички приказки за развитие, визия и прогрес звучат кухо.
Футболът се играе на терена.
А теренът в момента е най-големият ни проблем.
