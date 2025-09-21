© Plovdiv24.bg виж галерията Треньорът на Ботев (Пд) Николай Киров призна, че победата над Септември с 3:1 в квартал "Надежда" е дошла по изключително труден начин.



Пловдивският специалист потвърди, че остава на поста си, след като е получил подкрепа от клубното ръководство и от своите футболисти.



Ето какво каза Киров след края на мача със Септември:



Мисля, че и като създадени ситуации пред противниковата врата и като поведение на терена - победата бе заслужена. Тя обаче отново дойде по труден начин. Явно такава е съдбата ни.



Тази победа би трябвало да донесе самочувствие, но в никакъв случай успокоение. Състезателите имат много по-големи възможности, но понякога се сковават.



Днес успехме да създадем доста положения, но все още нямаме двубой, в който не сме допуснали гол.



Играта с крила е изключително важна - това е и историята на нашия клуб. Целта на селекцията е да имаме двама човека на всяка една позиция. Да има конкуренция, защото тя повишава качеството.



На този етап оставам. Това, което трябваше да кажа, го направих. Получих подкрепа от ръководството, а и от състезателите.



Какво сме си казали с финансовия благодетел? Това са неща между нас. Не е един разговор, цяла седмица говорим. Той също бе с отбора, за да вдъхне увереност.



