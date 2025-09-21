ИЗПРАТИ НОВИНА
Неделев изпусна дузпа, но Ботев победи! Око-Флекс и Маскоте с дебютни голове
Автор: Стойчо Генов 19:42
Отборът на Ботев (Пловдив) зарадва своите привърженици и постигна втора победа от началото на сезона. Жълто-черните се наложиха над Септември с 3:1 като гости в мач от 9-ия кръг на Първа лига, който се игра на стадион "Локомотив" в столичния квартал "Надежда".

Армстронг Око-Флекс (9, 90+5) и Маскоте (77) бяха точни за гостите, а капитанът Тодор Неделев изпусна дузпа в 50-ата минута. Георги Върбанов (34) се разписа за домакините, които играха близо 20 минути с човек по-малко заради директен червен картон на Себастиан Уейд.

Така възпитаниците на Николай Киров напуснаха последното място във временното класиране и вече са с актив от 7 точки, колкото имат още отборите на ЦСКА и Добруджа.

Двубоят започна отлично за "канарите", които откриха резултата още в 9-ата минута при първата си по-опасна атака. Николай Минков проби по десния фланг и центрира в наказателното поле към Армстронг Око-Флекс. Ирландецът овладя топката, преодоля технично един защитник на домакините и шутира в долния ляв ъгъл на вратаря Янко Георгиев за 0:1. Това бе дебютно попадение за юношата на Арсенал с екипа на Ботев.

В 34-ата минута Септември изравни. Клери Сербер премина с няколко финта покрай защитниците в жълто, след което подаде към непокрития Георги Върбанов. Той отправи прецизен удар по земя и прати топката покрай Даниел Наумов за 1:1.

Малко след попадението Габриел Нога и Фурие удариха тежко главите си, което доведе до принудителна смяна за бранителя на Ботев Пд.

В началото на второто полувреме "канарите" получиха дузпа. Това стана след едно балонно центриране в наказателното поле, при което голмайсторът за Септември Георги Върбанов опита да играе с глава, но се размина с топката и тя се удари в разперената му ръка. Капитанът Тодор Неделев изпълни наказателния удар, шутирайки в левия ъгъл на Янко Георгиев, но вратарят показа страхотен рефлекс и изби.

В 72-ата минута Септември остана с човек по-малко на терена. Себастиан Уейд опита задна ножица в наказателното поле на Ботев, но Енок Куатенг първи стигна до топката и бе изритан в главата. Реферът Любослав Любомиров не се поколеба да изгони Уейд.

Само 5 минути след това жълто-черните отново излязоха напред в резултата. Николай Минков получи топката отдясно и центрира около точката за изпълнение на дузпа. Там влезлият на смяна Маскоте бе оставен напълно сам от защитниците на Септември и засече с десния крак в мрежата - 1:2. Това също бе дебютно попадение за бразилеца с екипа на Ботев.

Секунди преди края на мача Армстронг Око-Флекс проби отляво, нахлу в наказателното поле и с плътен удар прати топката в мрежата за крайното 1:3.

Ботев игра в състав:

Даниел Наумов, Габриел Нога (42- Никола Солдо), Емил Мартинов (75- Стивън Петков), Симеон Петров (56- Никола Илиев), Андрей Йорданов, Енок Куатенг, Емануел Оджо, Тодор Неделев, Димитър Митков (46- Франклин Маскоте), Николай Минков,  Армстронг Око-Флекс.

