Честито! Първият капитан на Ботев, извел отбора на новия стадион, празнува днес

© Един от най-постоянните футболисти в отбора на Ботев (Пловдив) празнува днес. Николай Минков навършва 28 години. Той бе поздравен от ПФК Ботев за своя празник.



Халф-бекът се присъедини към "канарчетата“ през лятото на 2021 година. До момеента той има 140 официални мача с жълто-черната фланелка, в които е записал 9 гола и 5 асистенции.



Той е единственият играч на Ботев, който се е разписвал през настоящия сезон. Прави го два пъти - при равенството 1:1 срещу ЦСКА и при поражението с 1:2 от Черно море.



Николай Минков остава в историята на Ботев като първият капитан, извел отбора на обновения стадион "Христо Ботев“ след прекъсването от 3425 дни. Това става на 29 април 2023 година в двубоя срещу Левски, загубен от "канарите" с 0:1.



Екипът на Plovdiv24.bg честити рождения ден на Николай Минков, като му пожелава здраве, късмет и успехи в кариерата и в живота.