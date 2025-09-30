Иван Цветанов знае как да спре Левски, вече го е правил

© Днес от 17:30 ч. на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив Ботев приема Левски в отложен двубой от шестия кръг на футболното ни първенство. Гостите влизат като фаворити в мача, а целта пред тима на Хулио Веласкес е задължителна победа, която би върнала отбора на върха в класирането.



Ботев Пловдив все още няма победа на свой терен този сезон, като след равенството срещу ЦСКА (1:1) "жълто-черните“ записаха четири поредни загуби – от Арда (0:5), Локомотив София (0:1), Монтана (0:1) и ЦСКА 1948 (1:2). Последното поражение доведе до раздяла с треньора Николай Киров.



Мачът с Левски ще бъде воден временно от директора на детско-юношеската школа Иван Цветанов. Интересен факт е, че през август миналата година именно той води Спартак Варна в първия им мач след напускането на Александър Томаш в посока ЦСКА, който първи мач бе отново срещу Левски. Тогава сблъсъкът в морската ни столица завърши при нулево равенство.



Левски също има колебания като гост – от четири визити тимът записа две победи, едно равенство и една загуба. И в двата успеха "сините“ стигнаха до обрата в заключителните минути – срещу Септември (2:1) и срещу Локомотив София (2:1) с гол на Марин Петков в добавеното време.



Историята на директните сблъсъци показва, че Левски няма победа в последните три срещи с Ботев в efbet Лига – две равенства с по 1:1 у дома и загуба с 0:1 в Пловдив. Последният успех на столичани датира отпреди две години – 3:1 като гост.