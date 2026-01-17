Пловдивски адвокат: Левски трябва да бъде санкциониран заради случая с Око-Флекс

© Пловдивският адвокат Кристиан Райчев взе отношение по случая около преминаването на нападателя Армстронг Око-Флекс от Ботев в Левски. Юристът, който е и лицензиран от ФИФА футболен мениджър, заяви, че в детайли е запознат с всички документи и обстоятелства около казуса.



Именно поради тази причина Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на адвокат Кристиан Райчев, която той направи в личния си профил във Фейсбук:



Като лице, което е пряко и в детайли запознато с всички документи и обстоятелства около казуса, възникнал между Армстронг Око-Флекс, ПФК "Ботев“ Пловдив и ПФК "Левски“, считам за необходимо публично да изложа следната позиция:



На първо място, налице са категорични доказателства за нарушение от страна на ПФК "Левски“ на чл. 8, ал. 3 от Правилника за договорите и трансферите на футболистите на БФС. Без разрешението на ПФК "Ботев“ Пловдив и при оставащ срок на договора, надвишаващ 6 месеца, ПФК "Левски“ е влязъл в контакт с футболиста и е договорил личните му условия. Съгласно чл. 8, ал. 4 при установяване на такова нарушение следва налагане на дисциплинарно наказание - забрана за картотекиране на нови футболисти през първия предстоящ трансферен период, следващ влизането в сила на решението на Дисциплинарната комисия на БФС, което подлежи на обжалване пред Апелативната комисия.



На следващо място, по отношение на прекратяването на договора на Армстронг Око-Флекс, следва ясно да се подчертае, че становището на Спортно-техническата комисия на БФС от 15 януари 2026 г. не кореспондира с реалната фактическа ситуация. В него се приема, че договорът на футболиста е прекратен вследствие на активиране на откупната клауза. В случая заплатената от ПФК "Левски“ сума е преведена от името и за сметка на самия футболист, тъй като ден по-рано Армстронг Око-Флекс е изпратил официално писмо до ПФК "Ботев“ Пловдив, с което твърди, че прекратява едностранно договора си, активирайки сам откупната клауза и заявявайки, че ще я заплати лично или чрез трето лице.



Повдига се въпросът дали съдържащата се в договора на футболиста клауза му предоставя право едностранно да прекрати договора си или представлява договорен механизъм за гарантиране на минимална трансферна сума, която следва да бъде заплатена от друг клуб при наличие на интерес и съгласие у футболиста за трансфер.



Позицията на ПФК "Ботев“ Пловдив, която напълно споделям и която е многократно заявявана както публично, така и пред БФС и ФИФА, е категорична: тази клауза не предоставя право на едностранно прекратяване от страна на футболиста. Същата не е уговорена като клауза, която дава възможност на футболиста да прекрати едностранно договора си, а цели да определи размера на трансферната сума, срещу която клубът ще е длъжен да прехвърли състезателните му права на друг клуб.



Производство относно действията на Армстронг Око-Флекс и нарушаването на договора му с ПФК "Ботев“ Пловдив вече е образувано пред органите на ФИФА. Действията на ПФК "Левски“ водят до солидарна отговорност на клуба за заплащане на претърпените от ПФК "Ботев“ Пловдив вреди, както и до евентуална спортна санкция.



Особено важно е да се подчертае, че органите на БФС не разполагат с компетентност да се произнасят по въпроса дали договорът е валидно прекратен. В конкретния случай съгласно Правилника на ФИФА за статута и трансфера на играчите въпросът е от компетентността на органите на ФИФА.



В обобщение:



ПФК "Левски“ следва да бъде санкциониран от БФС за неправомерен контакт с футболиста без разрешението на ПФК "Ботев“ Пловдив.



БФС не разполага с компетентност да се произнася по валидността на прекратяването на договора.



ФИФА ще реши дали действията на футболиста и ПФК "Левски“ ще бъдат санкционирани чрез налагане на парични и спортни санкции.