Андрей Йорданов: Ботев винаги трябва да е в Топ 3! Това е реалистична цел, изоставането ни не е голямо

© Андрей Йорданов е един от най-конвертируемите и поливалентни футболисти в Ботев (Пд). Бързоногият защитник прави сериозна кариера в родния ни футбол, а през лятото дори имаше интерес от чужбина към него, както и от ЦСКА, но в крана сметка той остана лоялен на "канарчетата“.



Юношата на "червените“ логично бе потърсен за мнение във връзка с предстоящото гостуване на "армейците“. Ето какво каза кюстендилецът пред екипа на "Мач Телеграф“:



- Андрей, от тази седмица официално Димитър Димитров-Херо стана треньор на вашия тим. Какви са началните впечатления на теб и съотборниците ти от първите дни на работа с него?



- Това е треньор с огромна визитка и опит за нашите стандарти. Всички в отбора се радваме, че ще работим с него и ще се докоснем до неговите методи. Ние сме професионалисти в съблекалнята и искаме да му докажем, че можем да играем футбол, какъвто той иска. Като цяло има много голям ентусиазъм в нас, знаем, че имаме много малко време до мача с ЦСКА, но излизаме за победа със сигурност!



- Какво ви каза, като влезе в съблекалнята за първи път? И, ако можеш да кажеш какви са идеите му за Ботев до края на кампанията?



- Започвам отзад напред, идеите му са ясни - да играем бърз, комбинативен футбол и да радваме многобройната ни фенска маса. Целите са Купата и да бъдем в челото на класирането, а колкото до какво ни е казал, си остава за нас в съблекалнята. Само леко ще открехна завесата, каза ни, че това място в момента не ни приляга на възможностите и на потенциала, които имаме, като отбор. Ботев винаги трябва да е в Топ 3.



- Реалистично ли е да се борите за Топ 3 в момента предвид точковото изражение спрямо другите отбори?



- Разбира се, точките не са толкова много като разлика, има още цял полусезон. Със сигурност този път с правилната подготовка и селекция ще изглеждаме напролет по съвсем различен начин. Знаете, че през лятото всичко стана в движение, дори нямахме качествена подготовка, но сега ще е различно сигурен съм. Оптимисти сме всички футболисти!