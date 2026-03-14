Лъчезар Балтанов.
Жълто-черните приемат Ботев (Враца) в мач от 26-ия кръг на Първа лига, който започва в 15,15 часа на стадион "Христо Ботев"в Пловдив.
До момента "канарите" са в серия от 4 поредни срещи без загуба, откакто напусна Димитър Димитров - Херо и неговото място временно бе заето от Лъчезар Балтанов.
Двубоят днес е и директна битка за място в Топ 8 в края на редовния сезон, което ще даде право на жълто-черните да продължат да мечтаят за Европа чрез участие в бараж, ако успеят да заемат 5-ата позиция след края на плейофите.
В момента воденият от Лъчезар Балтанов тим е на 11-о място с 30 точки. Ботев (Враца) пък е с една точка повече на 9-а позиция. Осмото място заема Арда с 32 точки.
В състава на Ботев (Пловдив) няма контузени или наказани играчи.
Главен съдия на мача е Мартин Великов.
Припомняме, че той отговаряше за VAR в предишния двубой на "канарите" срещу ЦСКА 1948 и стана причина да бъде отменен гол на Самуел Калу. Впоследствие от Съдийската комисия признаха, че намесата на VAR не е трябвало да се случва и попадението на Калу е редовно.
