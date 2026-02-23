© Plovdiv24.bg виж галерията Отборът на Ботев (Пловдив) поднесе истинска сензация в първенството и прекъсна неприятната си серия без победа в официалните мачове през 2026 година, предаде репортер на Plovdiv24.bg. "Канарите" удариха шампиона Лудогорец с 2:1 в двубой от 22-ия кръг на Първа лига, който се игра на стадион "Христо Ботев“.



Николай Минков (49) и Карлос Алгара (90+3) бяха точни за домакините, които бяха водени от временния треньор Лъчезар Балтанов. Идан Нахмиас (81) се разписа за тима от Разград, който завърши срещата с човек повече заради директен червен картон на Никола Солдо.



Така жълто-черните останаха на 11-о място във временното класиране, но вече имат актив от 25 точки. Лудогорец е втори с 43 точки, на 10 от лидера Левски.



Победата е едва втора за Ботев в шампионата над Лудогорец, откакто тимът от Разград влезе в родния елит.



Ботевистите можеха да открият резултата още преди да е изминала и минута от началото на двубоя след груба греша в защитата на Лудогорец. Вратарят Серджио Падт подаде спорен пас към Нахмиас, който се засуети позволи на Самуел Калу да отнеме топката. Последва подаване към Никола Илиев, който преодоля Падт около аутлинията и опита да стреля от малък ъгъл, но в крайна сметка топката бе изчистена.



В 8-ата минута Нахмиас центрира към далечната греда, където Ерик Маркус засече с глава, но Даниел Наумов изби. Топката отиде към Руан Круз, който пробва задна ножица от 10-ина метра, в аут.



В 10-ата минута дойде втората и най-опасна атака на Ботев през първата част. Хайн напредна по десния фланг и подаде към Николай Минков. Последва подаване наляво към Самуел Калу, който имаше време да са нагласи топката на десния крак и отправи диагонален шут, но вратарят Падт успя да избие в корнер.



Три минути след началото на второто полувреме Ботев откри резултата след брилянтна контраатака. Самуел Калу отправи страхотен 30-метров пас към устремяващия се напред Николай Минков. Капитанът видя, че Серджио Падт е излязъл прекалено напред пред голлинията си и с хладнокръвен прехвърлящ удар с десния крак прати топката в мрежата за 1:0.



В 81-ата минута Лудогорец изравни резултата. Това стана след центриране от корнер на близка греда, където Идан Нахмиас засече с глава за 1:1.



Не бе изминала и една минута след попадението, когато жъбто-черните останаха с човек по-малко. Никола Солдо допусна груба грешка, загубвайки топката в собствената си половина. След това бранителят задържа с ръце Руан Круз, а секунди по-късно фаулира оставащия сам срещу вратаря Квадво Дуа, заради което съдията Венцислав Митрев му показа директен червен картон.



В третата минута на добавеното време Ботев изкова победата. Точен беше испанецът Карлос Алгара с шут от 5-6 метроа след асестенция на Никола Илиев - 2:1.



Ботев: Даниел Наумов, Никола Солдо, Никола Илиев, Педро Игор, Карлос Алгара, Николай Минков, Браян Хайн (62- Константинос Балоянис), Франклин Маскоте, Ивайло Видев, Едсон Силва (46- Лукас Араухо), Самуел Калу (67- Антоан Конте).



Лудогорец: Серджио Падт, Антон Недялков, Диниш Алмейда, Кайо Видал, Руан Круз, Франциско Хавиер - Сон, Ивайло Чочев, Дерой Дуарте, Педро Нареси, Идан Нахмиас, Ерик Маркус.



