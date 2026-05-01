1 май 2026 година ще остане завинаги в историята на Ботев Пловдив. В днешния късен следобед тържествено беше открит паметникът на Динко Дерменджиев – Чико. Великият футболист на "жълто-черните“ беше увековечен пред стадион "Христо Ботев“ в Пловдив. Стотици фенове, общественици, кметът на града Костадин Димитров и съотборници на Чико станаха свидетели на историческия момент, съобщават от "жълто-черния" клуб.

Представителният мъжки отбор на Ботев Пловдив, начело с Лъчезар Балтанов и Тодор Неделев, поднесе венец пред паметника на Динко Дерменджиев.

На знаковото събитие присъстваха синът, съпругата и сестрата на Чико, както и най-големите легенди на Локомотив Пловдив - Христо Бонев и Георги Василев - Гочо.

"Чико ще прегърне Купата“ и множество факли огласиха стадион "Христо Ботев“.

Поклон пред паметта на великия Динко Дерменджиев!