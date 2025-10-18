© Plovdiv24.bg виж галерията Временният треньор на Ботев (Пловдив) Иван Цветанов заяви, че е останал доволен от абсолютно всички футболисти за играта им при равенството 1:1 срещу Славия.



Бургаският специалист изрази мнение, че първият жълт картон на Никола Илиев е бил пресилен, защото според него не е имало симулация.



Ето какво каза Иван Цветанов след края на срещата на стадион "Христо Ботев":



Не мисля, че нещо се обърка в този двубой. Червеният картон на Никола Илиев просто обърка нашите планове. Но момчетата бяха дисциплинирани, спазваха тактическите указания. Въпреки че бяхме в намален състав, имахме ситуация за 2:0.



Накрая получихме нелеп гол, но това е футболът. Гол може да получиш по всяко време - в 90-ата минута или в добавеното време.



За първия жълт картон на Никола Илиев, мисля, че имаше дърпане от страна на футболист на Славия. За втория не видях добре ситуацията. Но му казах да вдига главата и да продължаваме напред.



Константинос Балоянис не бе в състава, защото получи контузия по време на тренировка.



Не съм съгласен с мнението ви, че Око-Флекс е лидер в отбора. Лидерът е Тодор Неделев. Днес съм доволен от абсолютно всички момчета.



Има някакво развитие за новия треньор, но когато дойде моментът, ръководството ще го обяви.



