ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Иван Цветанов: Има развитие за новия треньор, ръководството ще го обяви
Автор: Стойчо Генов 17:19Коментари (1)926
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Временният треньор на Ботев (Пловдив) Иван Цветанов заяви, че е останал доволен от абсолютно всички футболисти за играта им при равенството 1:1 срещу Славия.

Бургаският специалист изрази мнение, че първият жълт картон на Никола Илиев е бил пресилен, защото според него не е имало симулация.

Ето какво каза Иван Цветанов след края на срещата на стадион "Христо Ботев":

Не мисля, че нещо се обърка в този двубой. Червеният картон на Никола Илиев просто обърка нашите планове. Но момчетата бяха дисциплинирани, спазваха тактическите указания. Въпреки че бяхме в намален състав, имахме ситуация за 2:0.

Накрая получихме нелеп гол, но това е футболът. Гол може да получиш по всяко време - в 90-ата минута или в добавеното време.

За първия жълт картон на Никола Илиев, мисля, че имаше дърпане от страна на футболист на Славия. За втория не видях добре ситуацията. Но му казах да вдига главата и да продължаваме напред.

Константинос Балоянис не бе в състава, защото получи контузия по време на тренировка.

Не съм съгласен с мнението ви, че Око-Флекс е лидер в отбора. Лидерът е Тодор Неделев. Днес съм доволен от абсолютно всички момчета.

Има някакво развитие за новия треньор, но когато дойде моментът, ръководството ще го обяви.

Още по темата: общо новини по темата: 464
18.10.2025
18.10.2025
18.10.2025
18.10.2025
17.10.2025
17.10.2025
предишна страница [ 1/78 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
-1
 
 
Иван Цветанов както и Белия не са ви виновни. Просто Плейна докара страшно слаби и спрели футболисти. Нямате никакво бъдеще. Изпадате.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Емоционален момент за легенди и футболисти на Ботев преди началото на мача със Славия
 Мъката за Ботев продължава, победата на "Колежа" все още е мираж
 ПФК Ботев: 50 мача битка за всеки метър терен и една сбъдната детска мечта
 Петър Стоянов: От дете съм се радвал на Зехтински, той е емблема на Ботев
 Стефанов: Да седна до Илиян Филипов? Няма как да стане! Всички доказателства са в прокуратурата
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: