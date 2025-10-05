|
|Ботев напусна дъното на таблицата след трета победа на чужд терен, Неделев получи контузия
|Отборът на Ботев (Пловдив) продължи тенденцията да играе значително по-успешно на чужд терен през настоящия сезон. "Канарите" победиха Ботев (Враца) с 2:1 в двубой от 11-ия кръг, който се игра на стадион "Христо Ботев" във Враца. Това бе трети успех на жълто-черните, които обаче все още нямат победа в Пловдив.
Армстронг Око-Флекс (21) и Ивайло Видев (78) се разписаха за гостите, а Радослав Цонев (15) бе точен за врачани.
Така Ботев (Пловдив) напусна дъното на таблицата и с актив от 10 точки заема вече 13-о място във временното класиране.
Първият точен удар в мача бе отправен в 10-ата минута от Радослав Цонев. Халфът на домакините опита директен шут от фаул, но вратарят Даниел Наумов не се затрудни и улови.
Пет минути по-късно Ботев (Врата) откри резултата след изключително груба грешка на Констанинос Балоянис. Гръцкият защитник опита да върне топката към вратаря, но се получи извеждащ пас за Мартин Петков. Той навлезе в наказателното поле и подаде към Радослав Цонев, който засече с крак почти на празна врата за 1:0.
В 21-ата минута "канарите" изравниха. Армстронг Око-Флекс получи дълъг пас на левия фланг и елементарно преодоля двама защитници на домакините. Последва удар от много малък ъгъл, при който вратарят Димитър Евтимов не реагира, а топката удари гредата и влезе в мрежата за 1:1.
В самия край на първото полувреме гостите пропуснаха чудесна ситуация за пълен обрат в резултата. Николай Минков бе изведен отдясно и напредна на скорост. Халфът навлезе в наказателното поле сам срещу вратаря Димитър Евтимов и шутира с десния крак, но покрай гредата в аут.
В 65-ата минута капитанът на Ботев (Пд) Тодор Неделев получи контузия и напусна терена куцайки, а на негово място влезе Емануел Оджо.
Две минути след това друга резерва на гостите - Самуел Калу, се озова в добра позиция и шутира по земя, но вратарят на Ботев (Враца) Димитър Евтимов спаси.
В 78-ата минута жълто-черните поведоха в резултата. След центриране от корнер топката първоначално бе изблита, но Андрей Йорданов отново я върна в наказателното поле. Там защитник на домакините опита да изчисти с глава, но се получи пас към Ивайло Видев, който с прехвърлящ шут от въздуха направи безпомощен вратаря Димитър Евтимов - 1:2.
Ботев (Пловдив) игра в състав:
Даниел Наумов, Николай Минков, Никола Солдо, Ивайло Видев, Андрей Йорданов, Емил Мартинов, Константинос Балоянис (70- Никола Илиев), Енок Куатенг (65- Самуел Калу), Тодор Неделев (65- Емануел Оджо), Армстронг Око-Флекс (88- Талес Да Силва), Франклин Маскоте (70- Стивън Петков).
