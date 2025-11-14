ПФК Ботев: Нещо невиждано в България ще се случи днес в 19,12 часа

© Очаквайте събитие, невиждано в България!



От Ботев за Пловдив!



Тази вечер, в 19:12 часа.



Това написаха от ПФК Ботев в официалната клубна страница във Фейсбук. Явно от "жълто-чения" клуб подготвят привържениците на отбора за огромна изненада...