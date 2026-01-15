ИЗПРАТИ НОВИНА
БФС: Договорът на Око-Флекс с Ботев е прекратен
Автор: Стойчо Генов 19:23Коментари (0)474
©
Спортно-техническата комисия към БФС констатира днес, че договорът на Армстронг Око-Флекс с ПФК "Ботев“ Пд, е прекратен считано от 14.01.2026 година. Това става ясно от решение на комисията, обявено чрез официалния сайт на футболната ни централа.

Основанието за прекратяване на договора е "активиране и прилагане на уговорена клауза при сключване на Договора за наемане на професионален футболист, между състезателя и ПФК "Ботев“ Пд", се казва още в обяснението на СТК.
