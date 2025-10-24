© виж галерията Отборът на Ботев (Пловдив) продължи тенденцията да играе незадоволително през настоящия сезон. "Канарите" загубиха от Спартак (Варна) с 2:3 в двубой от 13-ия кръг, който се игра на стадион "Спартак" в морската ни столица.



Георг Стояновски (14) и Бернардо Коуто (50, 77-дузпа) бяха точни за "соколите". 17-годишният Самуил Цонов (42) и Армстронг Око-Флекс (68) се разписаха за гостите.



Така Ботев (Пловдив) остана с 11 точки, колкото имат още отборите на Славия и Септември. Спартак (Вн) пък се изкачи до шестата позиция във временното класиране.



Поражението бе осмо за жълто-черните от началото на сезона, като освен това пловдивчани продължават негативвната си серия да нямат победа над Спартак във Варна вече 34 години.



Още във втората минута "канарите" създадоха голова възможност. След пробив на Око-Флекс отляво се получи рикошет, при който топката стигна до Николай Минков. Той отправи диагонален шут от воле, но покрай гредата в аут.



Шест минути по-късно Николай Минков проби отдясно и почти от аутлинията пусна пас по земя към Око-Флекс. Той шутира без забавяне, но топката срещна бранител на варненци.



В 10-ата минута Шанде проби в наказателното поле и след единоборство с Никола Солдо падна. Съдията Георги Давидов не видя нищо нередно и даде знак играта да продължи.



В 14-ата минута Спартак откри резултата. Бернардо Коуто проби по дясното крилоо, след което центрира в наказателното поле към Георг Стояновски. Младокът, който е внук на треньора на варненци Гьока Хаджиевски, засече с крак в мрежата за 1:0.



В 23-ата минута капитанът на Ботев Тодор Неделев поиска лекарска помощ, без да е имал контакт с противников футболист. В крайна сметка се стигна до принудителна смяна, като на терена се появи Лукас Араухо, а лентата взе Николай Минков.



Десетина минути по-късно жълто-черните имаха нова добра възможност. След центриране от корнер Енок Куатенг засече с глава, но топката премина над напречната греда.



Последва още една отлична атака на гостите. Армстронг Око-Флекс проби отляво и почти от аутлинията центрира към Николай Минков. Той шутира от 4-5 метра с левия крак, но Ковальов спаси.



Така се стигна до 42-ата минута, когато Ботев изравни резултата след груба грешка на Максим Ковальов. Николай Минков шутира от границата на наказателното поле, а вратарят на Спартак не успя нито да улови, нито да избие добре топката. Тя отиде при Самуил Цонов, който от 2 метра направи успешна добавка за 1:1. Това бе първи гол за 17-годишния юноша с екипа на "канарите".



Само 5 минути след почивката Спартак отново поведе в резултата. Георг Стояновски подхвана атака още от собствената си половина и пробяга повече от 30 метра с топка в крака. Малко пред наказателното поле опита удар, който бе блокиран от Никола Солдо, но топката се върна отново при него. Този път Стояновски подаде вляво към Бернардо Коуто, който копна топката над излезлия да скъси дистанцията Даниел Наумов за 2:1.



В 68-ата минута "канарите" за втори път в мача стигнаха до равенство. Никола Солдо подхвана атака и подаде към Армстронг Око-Флекс. Ирландецът проби по левия фланг и с далечен удар по земя изненада Ковальов, който отново не се намеси по най-добрия начин - 2:2. Това бе попадение №5 за Око-Флекс с екипа на Ботев.



Десет минути по-късно обаче голмайсторът за гостите игра с ръка в наказателното поле след удар на Цветослав Маринов. Първоначално главният съдия Георги Давидов подмина ситуацията, но бе привикан от ВАР да я преразгледа, след което отсъди дузпа. Тя бе реализирана от Коуто за крайното 3:2.



В оставащите минути домакините пратиха още веднъж топтката в мрежата зад Даниел Наумов, но голът правилно бе отменен заради засада.



Ботев (Пд) игра в състав:



Даниел Наумов, Николай Минков, Никола Солдо, Ивайло Видев (63- Симеон Петров), Енок Куатенг (80- Самуел Калу), Андрей Йорданов, Емануел Оджо (80- Стивън Петков), Самуил Цонов, Тодор Неделев (25- Лукас Араухо), Армстронг Око-Флекс, Франклин Маскоте (63- Димитър Митков).



