ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Футболист на Ботев: Прекарах страхотно в Нигерия с националния отбор
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:53Коментари (0)279
©
Футболистът на Ботев Пловдив Абрахам Оджо взе участие в лагер на младежкия национален отбор на Нигерия до 20 години.

Лагерът е част от подготовката на нигерийците за предстоящата Световна купа в Чили в края на следващия месец.

"Прекарах страхотно с националния отбор. Винаги е чест да бъда поканен от страната си. Очаквам с нетърпение още възможности и развитие с отбора на Ботев", сподели Оджо пред клубната медия на “канарчетата".
Още по темата: общо новини по темата: 326
28.08.2025
27.08.2025
27.08.2025
27.08.2025
27.08.2025
27.08.2025
предишна страница [ 1/55 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Разтрогнал с Ботев подписа с вицешампиона на Литва
 Попето: Ако се трудиш, ходиш в правилния път и си честен, нещата винаги ще се получат
 Малките "канарчета" с две победи над ЦСКА в София
 ФИФА вдигна забраната на Ботев да картотекира нови футболисти
 Ботев възобновява една от любимите традиции на "жълто-черното" семейство
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: