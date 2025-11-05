ПФК Ботев: Не желаем Тренчев да ръководи наши срещи! Многократно ни е ощетявал

© Plovdiv24.bg Ръководството на ПФК Ботев Пловдив официално изрази своите притеснения относно назначението на Станимир Тренчев за главен съдия на предстоящия двубой срещу Добруджа Добрич.



Мачът от 15-ия кръг на Първа лига е в петък (7 ноември) от 17:30 ч. От "жълто-черния" клуб изпратиха официално писмо до ръководството на БФС и с копие до Съдийската комисия.



"След напрегнатия изминал уикенд и неприятните сцени по време на пловдивското дерби, ние очакваме в следващите мачове фокусът да бъде изцяло върху футбола и спортсменството. За съжаление, през годините г-н Тренчев многократно е ощетявал нашия клуб с решения, които са оставяли съмнения за липса на безпристрастност. Именно поради това неведнъж сме сигнализирали, че не желаем въпросният съдия да ръководи наши срещи", заявиха от ПФК Ботев.



Ето какво още пишат в позицията си от "жълто-черния" клуб:



Въпреки тези обстоятелства, вярваме, че Съдийската комисия към БФС, в лицето на г-н Станислав Тодоров, ще даде необходимите насоки за обективност и равнопоставеност по време на срещата, за да може футболният празник на стадион "Христо Ботев“ да не бъде помрачен от спорни отсъждания.



ПФК Ботев Пловдив очаква сериозно и коректно съдийство, което да позволи на двата отбора – Ботев и Добруджа – да покажат своите качества на терена.



Нека накрая победителят бъде определен единствено от футболните аргументи!



С уважение,



Ръководството на ПФК Ботев Пловдив



Справка на Plovdiv24.bg показа, че Станимир Тренчев е ръководил общо 8 мача на Ботев и в тях "канарите" са записали 1 победа, 3 равенства и 4 загуби.



Последният му мач с участието на Ботев обаче е преди почти 2 години и половина - на 6 юни 2023 година, когато "жълто-черните" губят от Арда с 0:3 на стадион "Христо Ботев".