|Гинчев ще свири регионално дерби пред празни трибуни на "Лаута"
Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 15-ия кръг на Първа лига. Мачът между Ботев (Пд) и новака Добруджа бе поверен на Станимир Тренчев.
В същото време Георги Гинчев ще ръководи регионалното дерби между Локомотив Пловдив и Берое, което ще се играе без домакинска публика на "Лаута".
Ето и всички назначения за срещите на пловдивските отбори в 15-ия кръг:
7 ноември 2025 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Ботев Пд - ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919
ГС: Станимир Лозанов Тренчев, АС1: Тодор Василев Вуков, АС2: Марин Иванов Бонев, 4-ТИ: Тодор Недялков Киров
ВАР: Георги Димитров Давидов, АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Цветан Кръстев Кръстев
8 ноември 2025 г., събота, 18:00 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Георги Милков Гинчев, АС1: Илиян Петров Капарашев, АС2: Мартин Тодоров Мачев, 4-ТИ: Васил Петров Минев
ВАР: Волен Валентинов Чинков, АВАР: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Георги Владимиров Игнатов
