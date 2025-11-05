ИЗПРАТИ НОВИНА
Гинчев ще свири регионално дерби пред празни трибуни на "Лаута"
Автор: Стойчо Генов 09:10
© Plovdiv24.bg
Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 15-ия кръг на Първа лига. Мачът между Ботев (Пд) и новака Добруджа бе поверен на Станимир Тренчев.

В същото време Георги Гинчев ще ръководи регионалното дерби между Локомотив Пловдив и Берое, което ще се играе без домакинска публика на "Лаута".

Ето и всички назначения за срещите на пловдивските отбори в 15-ия кръг:

7 ноември 2025 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Ботев Пд - ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919

ГС: Станимир Лозанов Тренчев, АС1: Тодор Василев Вуков, АС2: Марин Иванов Бонев, 4-ТИ: Тодор Недялков Киров

ВАР: Георги Димитров Давидов, АВАР: Михаел Петков Павлов

СН: Цветан Кръстев Кръстев

8 ноември 2025 г., събота, 18:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Георги Милков Гинчев, АС1: Илиян Петров Капарашев, АС2: Мартин Тодоров Мачев, 4-ТИ: Васил Петров Минев

ВАР: Волен Валентинов Чинков, АВАР: Станимир Георгиев Тодоров

СН: Георги Владимиров Игнатов
