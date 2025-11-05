Гинчев ще свири регионално дерби пред празни трибуни на "Лаута"

© Plovdiv24.bg Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 15-ия кръг на Първа лига. Мачът между Ботев (Пд) и новака Добруджа бе поверен на Станимир Тренчев.



В същото време Георги Гинчев ще ръководи регионалното дерби между Локомотив Пловдив и Берое, което ще се играе без домакинска публика на "Лаута".



Ето и всички назначения за срещите на пловдивските отбори в 15-ия кръг:



7 ноември 2025 г., петък, 17:30 ч.



ПФК Ботев Пд - ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919



ГС: Станимир Лозанов Тренчев, АС1: Тодор Василев Вуков, АС2: Марин Иванов Бонев, 4-ТИ: Тодор Недялков Киров



ВАР: Георги Димитров Давидов, АВАР: Михаел Петков Павлов



СН: Цветан Кръстев Кръстев



8 ноември 2025 г., събота, 18:00 ч.



ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Берое - Стара Загора



ГС: Георги Милков Гинчев, АС1: Илиян Петров Капарашев, АС2: Мартин Тодоров Мачев, 4-ТИ: Васил Петров Минев



ВАР: Волен Валентинов Чинков, АВАР: Станимир Георгиев Тодоров



СН: Георги Владимиров Игнатов