Ивелин Попов: Надявам се да "отлепим ютията"
Автор: Георги Куситасев 18:41
Капитанът на Ботев (Пловдив) Ивелин Попов, който е трикратен носител на приза "Футболист на годината" у нас (2015, 2016 и 2017), даде ексклузивно интервю за радио и агенция "Фокус", в което говори за представянето на родните отбори в евротурнирите този сезон.

"Отборите се представят добре. Дай боже, абсолютно всички да продължат максимално напред, дай боже, и няколко клуба да влязат в груповия етап на европейските клубни турнири, защото по този начин развиват самите си клубове. Отделно другите клубове, които не играят в Европа, ще им бъде по-приятно и по-хубаво да играят срещу такива съперници, които се подвизават и на европейските сцени през седмицата", започна Попето.

"Ще използвам едно клише на Любослав Пенев - "да отлепим ютията" и малко да се заговори в Европа като държава, като клубен футбол, и така. Да бъдем малко по-позитивни, за да ни се случват нещата. Понякога от стискане държим и живеем в миналото. Съдбата ни дава нови успехи, нови подвизи и нови имена в европейския футбол", завърши Попов. 

Очаквайте цялото интервю с Ивелин Попов в следващите дни на сайта на "Фокус" и по Национална радиоверига "Фокус". 
