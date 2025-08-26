ИЗПРАТИ НОВИНА
Капитанът на Ботев пред "Фокус": Не трябва да бъдем скептично настроени и черногледи
Автор: Георги Куситасев 18:34Коментари (0)339
©
Бившият капитан на националния отбор на България и трикратен носител на приза "Футболист на годината" у нас (2015, 2016 и 2017) Ивелин Попов даде ексклузивно интервю за радио и агенция "Фокус", в което говори за предстоящата световна квалификация между България и еврошампиона Испания. 

Попето, който в момента е лидер и капитан на Ботев (Пловдив), даде своите очаквания за срещата, която ще се проведе пред пълни трибуни на Националния стадион "Васил Левски" на 4 септември от 21:45 часа:

"Аз винаги съм бил оптимист, дори когато играех в националния отбор 12 години. Без значение срещу кого сме играли, винаги излизаме с надеждата и с мисълта, че ще се представим добре и ако можем, ще спечелим мача. Ще дам един призив към хората, които ще бъдат на трибуните и хората, които ще го гледат по телевизията: Това е нашият национален отбор, това е нашата държава и не трябва да бъдем така скептично настроени и черногледи.

Всичко става във футбола. Да, Испания са най-добрият национален отбор в момента в света, но във футбола всичко става. И нека имаме едни по-добри очаквания, пък каквото стане, няма значение, важното е да подкрепяме и да вярваме в успеха в крайна сметка. Не да отиваме с наведени глави и настроят на футболисти и настроят на привържениците да бъде за разгромна загуба. Много ще се изговори за този мач, много ще се покажат хора да коментират, но нека бъдем малко по-оптимисти във всяко едно естество".

Той даде и своя съвет как трябва да се подходи към този мач. 

"Аз лично мисля, че срещу такъв тип отбор не бива да има никакво притеснение. Напротив, ще играят срещу едни от най-добрите футболисти в света и ще си видят силите реално, къде са, как са. Дай боже, да се поздравим с един добър резултат.

Без никакво притеснение, така или иначе ще е пълен стадионът, ще е хубава атмосферата за игра, играят срещу добри футболисти – няма какво да се притесняват момчетата"

Очаквайте цялото интервю с Ивелин Попов в следващите дни на сайта на "Фокус" и по Национална радиоверига "Фокус". 
