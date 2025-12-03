ИЗПРАТИ НОВИНА
Филипов с брутална атака срещу Крушарски! Нарече го ракетчик, но обърка родното му село
Автор: Стойчо Генов 08:44Коментари (6)2204
© Plovdiv24.bg
Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов подхвана нова словесна атака срещу собственика на Локомотив Пловдив Христо Крушарски. Този път конкретният повод за реакцията на "жълто-черния" шеф е снощното нулево равенство на неговия тим срещу Арда в Кърджали.

Бизнесменът използва личния си профил във Фейсбук, където в късните часове на вчерашния ден публикува снимка на Крушарски, обяснявайки, че той е звънял на Александър Тунчев, за да го "инструктира как на всяка цена да победи Ботев".

Филипов обаче е сбъркал родното село на собственика на Локомотив, като вместо Говедарци е написал Говедаре.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на Илиян Филипов:

Днес развалихме празника в село Говедаре.

Случайно се дочу, че един "футболен бос“ е звъннал на треньора на Арда - Тунчев, за да го инструктира как трябвало на всяка цена да победи Ботев в днешния мач.

Явно като бивш работодател, човекът от Говедаре още си мисли, че ще реди класирането в Efbet лигата и че всички трябва да играят по неговата свирка.

Е, г-н ракетчик… не ви се получи.

Съжалявам
преди 6 мин.
0
 
 
Не само се излага, но и станахме за смях.
baionzi
Здравейте! На 03,08,2019г. в темата ви "Ботев повеждаше два пъти срещу Етър, но не успя да стигне до победа", някакъв е влязъл в моя профил и е писал с моя ник baionzi. Дали може да го блокирате? Благодаря!
преди 33 мин.
+2
 
 
Хахахааа, дядката на Лаутджамия е голям палячо, смешник. Бивше комсомолско секретарче и се взе на сериозно, но не се сеща какъв т.шак е пред хората.
-4
 
 
Краниста отклонява вниманието. Един удар цял мач от ботяфъ, Арда ги направиха смешни и тоя се радва. Плейна напълни ботяфъ с некадърници, Херо се чуди кво да ги прави, вика 10 смени искал, Плейна е най големия палячо и смешник.
-2
 
 
Живото доказателство на поговорката: Дай на простака пари и власт и му гледай сеира.
0
 
 
Г-н Филипов,по-голям смешник в "Ботев"досега е нямало.Спрете с простотиите,защото се излагате и станахте като махленска клюкарка.
