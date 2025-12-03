Филипов с брутална атака срещу Крушарски! Нарече го ракетчик, но обърка родното му село

© Plovdiv24.bg Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов подхвана нова словесна атака срещу собственика на Локомотив Пловдив Христо Крушарски. Този път конкретният повод за реакцията на "жълто-черния" шеф е снощното нулево равенство на неговия тим срещу Арда в Кърджали.



Бизнесменът използва личния си профил във Фейсбук, където в късните часове на вчерашния ден публикува снимка на Крушарски, обяснявайки, че той е звънял на Александър Тунчев, за да го "инструктира как на всяка цена да победи Ботев".



Филипов обаче е сбъркал родното село на собственика на Локомотив, като вместо Говедарци е написал Говедаре.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на Илиян Филипов:



Днес развалихме празника в село Говедаре.



Случайно се дочу, че един "футболен бос“ е звъннал на треньора на Арда - Тунчев, за да го инструктира как трябвало на всяка цена да победи Ботев в днешния мач.



Явно като бивш работодател, човекът от Говедаре още си мисли, че ще реди класирането в Efbet лигата и че всички трябва да играят по неговата свирка.



Е, г-н ракетчик… не ви се получи.



Съжалявам