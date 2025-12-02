|
|Ботев отправи само един точен удар, но успя да се пребори за точка в Кърджали
|Отборът на Ботев (Пловдив) продължи възходящото си представяне напоследък и записа втори пореден двубой без загуба. Жълто-черните завършиха 0:0 като гости на Арда в мач от 18-ия кръг на Първа лига, който се проведе на стадиона в Кърджали.
"Канарите" не отправиха точен удар, но затова пък за първи път от началото на сезона реално не получиха гол в своята врата (б.р. имат една "суха" мрежа при служебното 4:0 срещу Локомотив Пловдив).
С равенството възпитаниците на Димитър Димитров има вече актив от 21 точки, но останаха на 11-о място във временното класиране.
Още по време на загрявката капитанът на жълто-черните Тодор Неделев получи контузия и на негово място като титуляр мача започна Самуел Калу.
Първата по-сериозна атака в двубоя дойде чак в 30-ата минута и бе за ботевистите. Андрей Йорданов получи отляво и намери Самуел Калу пред наказателното поле. Нигериецът отправи силен удар, но вратарят Господинов се справи.
Малко след това Бирсент Карагарен центрира от корнер към далечната греда, където Джелал Хюсеинов беше оставен непокрит и засече с глава, но покрай вратата в аут.
В 38-ата минута Даниел Наумов се размина с едно центриране, а Патрик Луан не успя да нанесе удар с глава. Топката се озова в Андре Шиняшики, който обаче шутира слабо и вратарят на "канарите" улови.
През второто полувреме Арда чувствително вдигна оборотите и почти всичко интересно се случваше пред вратата на Ботев.
В 53-ата минута Лъчезар Котев изведе Шиняшики отдясно в наказателното поле. Последва диагонален шут, но неточен. Секунди след това Лъчезар Котев отправи плътен удар от далечна дистанция, който бе спасен от Даниел Наумов.
В 57-ата минута Драгомир Драганов отсъди дузпа за домакините, след като Николай Минков фаулира в наказателното поле Бирсент Карагарен. Наказателният удар обаче беше отменен заради засада на нападателя на Арда.
Десетина минути преди края Каскардо центрира към далечната греда, където Вячеслав Велев беше оставен непокрит и засече с глава. Даниел Наумов обаче изби акробатично топката.
Арда: Анатолий Господинов, Густаво Каскардо, Андре Шиняшики, Патрик Луан (85- Атанас Кабов), Джелал Хюсеинов, Серкан Юсеин (79- Иван Тилев), Вячеслав Велев, Ивелин Попов (60- Антонио Вутов), Лъчезар Котев, Феликс Ебоа Ебоа, Бирсент Карагарен (60- Светослав Ковачев).
Ботев (Пд): Даниел Наумов, Николай Минков, Ивайло Видев, Симеон Петров, Енок Куатенг (71- Габриел Нога), Андрей Йорданов, Емануел Оджо (46- Лукас Араухо), Никола Илиев (46- Константинос Балоянис), Самуел Калу, Армстронг Око-Флекс, Франклин Маскоте.
