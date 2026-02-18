ИЗПРАТИ НОВИНА
Илиян Филипов: Имам нужда да изпразня главата си! В следващите 10 дни няма да преговарям с треньор
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:21 / 18.02.2026
©
Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов заяви, че в следващите 10 дни няма да води никакви преговори с треньори за мястото, което до скоро заемаше Димитър Димитров. Бизнесменът назова и кой ще е временен наставник на "канарите".

"В момента нашата легенда Лъчезар Балтанов води тренировките на отбора. Той ще е временен треньор, докато вземем решение кой да е следващият начело на тима. Искам да кажа на всички, че не съм разговарял с никой треньор и няма да го направя в следващите 10 дни", заяви Филипов в предаването "Домът на футбола" по Диема спорт.

"Имам нужда да изпразня главата си, на жаргонен език казано. Нужно е да мине малко време и след това ще преценим и ще направим много по-задълбочен анализ, преди да изберем следващия треньор на Ботев Пловдив.

За да си треньор на един отбор, преди всичко трябва да си психолог и да вникнеш в съзнанието на момчетата. Ако те се чувстват добре, ще бъдат добре и на терена. Аз твърдя, че Ботев има много качествени футболисти и съм разговарял с всеки един играч по отделно. Всеки от тях е видял близостта от мен и всичко ще бъде различно. Няма да има проблеми вече по отношение на мотивацията. Имаше страхотно настроение на тренировката", добави бизнесменът.

За мен и трите мача бяха загуби, след като не отбелязахме гол у дома срещу Берое. Надявам се нещата да потръгнат още срещу Лудогорец. Нямаме никакво напрежение с Херо. Той е специалист и го уважавам. Натовари се и той със съдийски решения. Спрях аз да разгорявам със съдии, каквото е, такова. Да вкараме три гола, пък нека съдията после повлияе. Говорихме с Димитър Димитров приятелски и се разделихме по взаимно съгласие, няма някаква драма там. Синът му си изрази личното мнение, както и аз. Не обичам да ме хапят", завърши Илиян Филипов.
