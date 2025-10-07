ИЗПРАТИ НОВИНА
Съпругата на Неделев: Някои хора опитват да очернят този човек! Злобата, завистта и егото ще ви погубят!
Автор: Стойчо Генов 14:48
© Фейсбук
Някои хора се опитват да очернят капитана на Ботев (Пловдив) Тодор Неделев с платени статии и да злословят зад гърба му! Това твърдение направи неговата съпруга Анита Терзийска.

Чаровната пловдивчанката използва личния си профил във Фейсбук, където публикува колаж от няколко снимки на своя съпруг с екипите на Ботев, Лудогорец и националния отбор и към този колаж написа следното:

"Колкото и да се опитват някои хора да очернят този човек с платени статии и злословене зад гърба, детската любов не се купува с пари, нали капитане?!

Злобата, завистта и егото ви ще ви погубят!"
