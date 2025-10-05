© виж галерията Защитникът на Ботев (Пд) Ивайло Видев бе избран за Играч на мача при победата над Ботев (Враца) с 2:1. Младокът отбеляза победния гол, като това бе негово първо попадение в елитния футбол.



Ето какво заяви Видев след края на мача на стадиона под връх Околчица:



Много специален мач за мен. Бих казал, че това е един от най-добрите ми мачове за Ботев и много се радвам, че помогнах на отбора да спечели.



Голяма емоция, много адреналин, много радост, направо не мога са го опиша.



