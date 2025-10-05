ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Героят на Ботев: Голяма емоция, много адреналин, много радост
Автор: Стойчо Генов 19:46Коментари (0)492
©
виж галерията
Защитникът на Ботев (Пд) Ивайло Видев бе избран за Играч на мача при победата над Ботев (Враца) с 2:1. Младокът отбеляза победния гол, като това бе негово първо попадение в елитния футбол.

Ето какво заяви Видев след края на мача на стадиона под връх Околчица:

Много специален мач за мен. Бих казал, че това е един от най-добрите ми мачове за Ботев и много се радвам, че помогнах на отбора да спечели.

Голяма емоция, много адреналин, много радост, направо не мога са го опиша.

Още по темата: общо новини по темата: 436
05.10.2025
05.10.2025
05.10.2025
04.10.2025
04.10.2025
03.10.2025
предишна страница [ 1/73 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Иван Цветанов: Няма да съм постоянен треньор, аз поканих Киселичков в екипа ми
 Ботев напусна дъното на таблицата след трета победа на чужд терен, Неделев получи контузия
 Ботев без най-новото си попълнение днес във Враца
 Информация за феновете на Ботев преди гостуването във Враца
 Тъжна вест! Напусна ни огромно "жълто-черно" сърце!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: