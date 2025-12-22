Бивш клуб на Димитър Илиев изпрати оферта за звезда на Ботев

© Флаговият нападател на Ботев (Пловдив) Армстронг Око-Флекс е предизвикал сериозен интерес с изявите си през есента. В клуба вече са пристигнали две оферти за 23-годишния футболист.



И двете са от полски отбори. Единият от тях е лидерът в класирането на местната Екстракласа Висла (Плоцк). В този клуб преди 10-ина години игра капитанът и легенда на Локомотив Пловдив Димитър Илиев, който записа общо 91 мача за Висла с 11 гола и 8 асистенции.



Око-Флекс премина в Ботев (Пловдив) през лятото, след като преди това беше част от швейцарския Цюрих. Бившият младежки национал на Ейре и бивш играч на Англия U16 до момента взе участие в 15 мача на "канарчетата“ за първенство и Купата, в които вкара седем гола и направи две асистенции.



След Нова година се очаква треньорът Димитър Димитров, финансовият благодетел на клуба Илиян Филипов и спортният директор Иван Цветанов да се срещнат, за да решат как да постъпят по този въпрос, съобщава "Мач телеграф".