Бивш клуб на Димитър Илиев изпрати оферта за звезда на Ботев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:04
©
Флаговият нападател на Ботев (Пловдив) Армстронг Око-Флекс е предизвикал сериозен интерес с изявите си през есента. В клуба вече са пристигнали две оферти за 23-годишния футболист.

И двете са от полски отбори. Единият от тях е лидерът в класирането на местната Екстракласа Висла (Плоцк). В този клуб преди 10-ина години игра капитанът и легенда на Локомотив Пловдив Димитър Илиев, който записа общо 91 мача за Висла с 11 гола и 8 асистенции.

Око-Флекс премина в Ботев (Пловдив) през лятото, след като преди това беше част от швейцарския Цюрих. Бившият младежки национал на Ейре и бивш играч на Англия U16 до момента взе участие в 15 мача на "канарчетата“ за първенство и Купата, в които вкара седем гола и направи две асистенции.

След Нова година се очаква треньорът Димитър Димитров, финансовият благодетел на клуба Илиян Филипов и спортният директор Иван Цветанов да се срещнат, за да решат как да постъпят по този въпрос, съобщава "Мач телеграф".
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
