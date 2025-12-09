Ботев обяви плана за зимна подготовка, ще играе срещу сръбския гранд Партизан

© Представителният отбор на Ботев Пловдив ще се събере за първа тренировка за 2026 година на 5 януари (понеделник). Ден по-рано "канарчетата“ ще минат медицински изследвания.



По време на зимната си подготовка възпитаниците на Димитър Димитров - Херо ще изиграят общо пет контролни срещи. Четири от тях ще бъдат в Турция, а една проверка ще се състои в Пловдив.



Жълто-черните ще проведат подготвителен лагер в турския курорт Лара от 17 до 31 януари.



Ето и пълния списък с контролни срещи:



15.01 срещу Марица (Пловдив)



21.01 срещу Партизан (Сърбия)



24.01 срещу Оболон (Украйна)



27.01 срещу Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина)



30.01 срещу Пахтакор (Узбекистан)