ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Ботев обяви плана за зимна подготовка, ще играе срещу сръбския гранд Партизан
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:03Коментари (2)1196
©
Представителният отбор на Ботев Пловдив ще се събере за първа тренировка за 2026 година на 5 януари (понеделник). Ден по-рано "канарчетата“ ще минат медицински изследвания.

По време на зимната си подготовка възпитаниците на Димитър Димитров - Херо ще изиграят общо пет контролни срещи. Четири от тях ще бъдат в Турция, а една проверка ще се състои в Пловдив.

Жълто-черните ще проведат подготвителен лагер в турския курорт Лара от 17 до 31 януари.

Ето и пълния списък с контролни срещи:

15.01 срещу Марица (Пловдив)

21.01 срещу Партизан (Сърбия)

24.01 срещу Оболон (Украйна)

27.01 срещу Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина)

30.01 срещу Пахтакор (Узбекистан)
Още по темата: общо новини по темата: 588
09.12.2025
09.12.2025
09.12.2025
06.12.2025
06.12.2025
06.12.2025
предишна страница [ 1/98 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Партизан е гранд, колкото Спартак и Марица!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Ето кои ще свирят мачовете на Локо и Ботев за Купата, няма да има ВАР
 Ботев трябва да променя историята, ако иска да продължи да мечтае за Купата
 Честито! Днес празнува вратарят на Ботев, който не пусна гол при победата над Барса, както и в 4-те си дербита срещу Локо
 Ботев отправи подобрена оферта за нов договор към един от любимците на феновете
 Капитаните на отборите от Първа и Втора лига: Не си сам, Асене!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: