13 нови не са достатъчни! Ботев води преговори с чужденци, за да подсили слабите зони
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:59Коментари (3)1277
© Plovdiv24.bg
Ботев (Пловдив) преговаря с чужденци, за да попълни състава си. Треньорът на жълто-черните Николай Киров - Белия на няколко пъти заяви, че тимът ще се подсили още.

Новите, които се очаква да пристигнат, ще бъдат иностранци. До момента "канарчетата" бяха много активни на трансферния пазар, като привлякоха 13 попълнения.

Ботев ще се опита да подсили невралгичните зони в тима, като те са в защита, халфовата линия и крилата, твърди "Тема спорт". Очаква се тимът да осъществи поне два изходящи трансфера. Единият от тях е на нападателя Алекса Мараш, който е желан от унгарския Дьошгьор. Другият е свързан с левия защитник Константинос Балоянис. Гръцкият бранител е обект на интерес от няколко чужди клуба.
Жа има ли някоя мамунка за кадем ва?
-1
 
 
Какво им причинихме, само с една Петичка на тия индианци, не е истина!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
