ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Информация за привържениците на Ботев преди гостуването на Септември
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:18Коментари (0)205
©
Ботев Пловдив гостува на Септември София в среща от 9-ия кръг на Първа лига. Двубоят е в неделя от 17:45 часа на стадион "Локомотив“ в столичния квартал "Надежда“.

Билетите за "жълто-черните“ фенове ще са на цена 15 лева. Пропуските ще се продават на каса пред гостуващия сектор 1 час преди началния съдийски сигнал.

Двубоят между Септември и Ботев ще бъде ръководен от Любослав Любомиров с помощници Иво Колев и Драгомир Милев. За системата VAR ще отговарят Димитър Димитров и Мариян Гребенчарски.
Още по темата: общо новини по темата: 384
19.09.2025
18.09.2025
18.09.2025
18.09.2025
18.09.2025
17.09.2025
предишна страница [ 1/64 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Киров продължава да тренира Ботев, от клуба нито дума за оставката му
 Спрягаха го за заместник на Киров в Ботев, но го убедиха да се завърне за 4-и път в Лудогорец
 Ще има ли първа домакинска победа за сезона? Ботев пусна билетите за ЦСКА 1948
 БФС: Началният час на Ботев - Левски не подлежи на промяна, такива са изискванията на УЕФА
 Ботев привлича нападател, играл за последно в Уотфорд, но не стъпвал на терена повече от година
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: