Информация за привържениците на Ботев преди гостуването на Септември

© Ботев Пловдив гостува на Септември София в среща от 9-ия кръг на Първа лига. Двубоят е в неделя от 17:45 часа на стадион "Локомотив“ в столичния квартал "Надежда“.



Билетите за "жълто-черните“ фенове ще са на цена 15 лева. Пропуските ще се продават на каса пред гостуващия сектор 1 час преди началния съдийски сигнал.



Двубоят между Септември и Ботев ще бъде ръководен от Любослав Любомиров с помощници Иво Колев и Драгомир Милев. За системата VAR ще отговарят Димитър Димитров и Мариян Гребенчарски.