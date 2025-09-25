© виж галерията Николай Киров вече не е треньор на Ботев (Пловдив). Това стана факт малко повече от два часа след края на двубоя срещу ЦСКА 1948, загубен с 1:2 на стадион "Христо Ботев".



От ПФК Ботев уточниха, че са взели решението за раздялата и заради "гласа на жълто-черната общност".



До назначаването на нов наставник, "канарите" ще бъдат водени временно от директора на детско-юношеската школа Иван Цветанов.



официалното съобщение на ПФК Ботев:



Привърженици на най-стария футболен клуб,



Днес ПФК Ботев Пловдив се разделя със старши треньора Николай Киров. Благодарим му искрено за труда, усилията и обичта към клуба!



Николай Киров подаде официално своята оставка след двубоя с Монтана, като пое отговорност за представянето на отбора. След днешния мач с ЦСКА 1948 неговата оставка бе приета.



Всички знаем, че времето не бе достатъчно, за да се изгради боеспособен отбор, но уважаваме вложената енергия и отдаденост.



Чухме ясно гласа на жълто-черната общност – феновете винаги са били сърцето на Ботев и ръководството е длъжно да вземе това под внимание.



До назначаването на нов старши треньор, отборът ще бъде воден временно от Иван Цветанов.



Ботев е над всички личности и заедно ще продължим напред – с вяра, единство и обич към клуба!



Ботев е вечен!



Той не умира!



