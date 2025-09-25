ИЗПРАТИ НОВИНА
Официално: Николай Киров вече не е треньор на Ботев
Автор: Стойчо Генов 22:20Коментари (1)902
Николай Киров вече не е треньор на Ботев (Пловдив). Това стана факт малко повече от два часа след края на двубоя срещу ЦСКА 1948, загубен с 1:2 на стадион "Христо Ботев".

От ПФК Ботев уточниха, че са взели решението за раздялата и заради "гласа на жълто-черната общност".

До назначаването на нов наставник, "канарите" ще бъдат водени временно от директора на детско-юношеската школа Иван Цветанов.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Ботев:

Привърженици на най-стария футболен клуб,

Днес ПФК Ботев Пловдив се разделя със старши треньора Николай Киров. Благодарим му искрено за труда, усилията и обичта към клуба!

Николай Киров подаде официално своята оставка след двубоя с Монтана, като пое отговорност за представянето на отбора. След днешния мач с ЦСКА 1948 неговата оставка бе приета.

Всички знаем, че времето не бе достатъчно, за да се изгради боеспособен отбор, но уважаваме вложената енергия и отдаденост.

Чухме ясно гласа на жълто-черната общност – феновете винаги са били сърцето на Ботев и ръководството е длъжно да вземе това под внимание.

До назначаването на нов старши треньор, отборът ще бъде воден временно от Иван Цветанов.

Ботев е над всички личности и заедно ще продължим напред – с вяра, единство и обич към клуба!

Ботев е вечен!

Той не умира!

25.09.2025
25.09.2025
25.09.2025
25.09.2025
25.09.2025
25.09.2025
