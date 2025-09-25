ИЗПРАТИ НОВИНА
Ботев разочарова своите привърженици, отново освирквания на "Колежа"
Автор: Стойчо Генов 19:23Коментари (1)1218
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Отборът на Ботев (Пловдив) отново разочарова своите привърженици, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Жълто-черните загубиха от ЦСКА 1948 с 1:2 в мач от 10-ия кръг на Първа лига, който се игра на стадион "Христо Ботев".

Енок Куатенг (60) бе точен за Ботев, а Фредерик Масиел (41) и Мамаду Диало (69) се разписаха за гостите.

Така възпитаниците на Николай Киров продължават без домакинска победа от началото на сезона. Те останаха с актив от 7 точки на 14-о място във временното класиране. Успехът пък изкачи ЦСКА 1948 на първо място с 22 точки.

Още във втората минута капитанът Тодор Неделев намери удобна позиция за стрелба и шутира от разстояние, но Шейтанов внимаваше и спаси.

Три минути след това Елиас Франко бе изведен сам срещу Даниел Наумов и прати топката в мрежата, но бе в засада и голът не бе признат.

В 11-ата минута "армейците" направиха фрапантен пропуск. След центриране на Масиел отдясно, Даниел Наумов изпусна топката. Мамаду Диало бе на 2 метра пред него и шутира, но уцели тялото на вратаря.

В 28-ата минута гостите отново имаха ситуация след грешка на Никола Солдо. Диало отне и шутира от границата на наказателното поле, но вратарят на Ботев улови.

Така се стигна до 41-ата минута, когато ЦСКА 1948 откри резултата. Гривич проби отдясно и центрира в наказателното поле. Там Мамаду Диало опита задна ножица, но не уцели добре топката и се получи чудесно извеждащо подаване към Масиел, който от близко разстояние с левия крак вкара за 0:1.

В самия край на първото полувреме Армстронг Око-Флекс проби по фланга, преодоля Гривич и центрира към Таилсон, който засече с глава, но покрай гредата в аут.

В 59-ата минута Николай Минков получи топката в половината на гостите и напредна мощно. Последва силен шут извън наказателното поле, но Шейтанов с една ръка изби в корнер.

Само минута по-късно "канарите" изравниха резултата. Андрей Йорданов центрира на далечна греда към Николай Минков, който с едно докосване насочи топката към другата греда, където Енок Куатенг засече с глава на празната врата за 1:1.

В 69-ата минута отборът на ЦСКА 1948 отново излезе напред в резултата. Влезлият малко преди това на смяна Георги Русев напредна по левия фланг, като преодоля на скорост Николай Минков и Енок Куатенг. След това нападателят сервира топката на Мамаду Диало, който отблизо засече с крак за 1:2.

След последния съдийски сигнал от трибуните се чуха доста освирквания, което е показателно за представянето на футболистите в жълто-черни фланелки.

Ботев игра в състав:

Даниел Наумов, Никола Солдо, Андрей Йорданов, Тодор Неделев, Таилсон (58- Никола Илиев), Николай Минков, Енок Куатенг, Армстронг Око-Флекс, Емануел Оджо (71- Димитър Митков), Емил Мартинов, Франклин Маскоте.

