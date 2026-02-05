ИЗПРАТИ НОВИНА
Ботев пожела успех на Мъри Стоилов и взе негов футболист за 1 година
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:47Коментари (2)520
©
Ботев Пловдив и Гьозтепе подписаха трансферно споразумение за футболиста Закария Тиндано.

19-годишният краен защитник ще играе като преотстъпен в "жълто-черния“ клуб за срок от 1 година, информираха от бул. "Източен" 10.

Младият футболист проведе подготовка с "канарчетата“, като взе участие в контролните срещи на тима.

Закария Тиндано ще играе с №41 в Ботев Пловдив.

ПФК Ботев Пловдив пожелава успех на Станимир Стоилов и Гьозтепе в преследването на поставените цели!
Ох на мама убавеца, гордоста на Тракия.
+1
 
 
Поредната печка в жълтия катун. Христо Ботев се върти в гроба, горкия :(
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
