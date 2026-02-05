Ботев пожела успех на Мъри Стоилов и взе негов футболист за 1 година

© Ботев Пловдив и Гьозтепе подписаха трансферно споразумение за футболиста Закария Тиндано.



19-годишният краен защитник ще играе като преотстъпен в "жълто-черния“ клуб за срок от 1 година, информираха от бул. "Източен" 10.



Младият футболист проведе подготовка с "канарчетата“, като взе участие в контролните срещи на тима.



Закария Тиндано ще играе с №41 в Ботев Пловдив.



ПФК Ботев Пловдив пожелава успех на Станимир Стоилов и Гьозтепе в преследването на поставените цели!