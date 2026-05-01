Ботев (Пловдив) представи на обществеността официалния екип на отбора за новия сезон 2026/2027. Това стана чрез фотосесия на известни места в центъра на Пловдив. С новите фланелки, които са в жълто-черно вертикално райе, позираха капитанът Тодор Неделев, както и защитниците Никола Солдо и Енок Куатенг.

От ПФК Ботев не пропуснаха възможността да жегнат вечния си градски съперник Локомотив преди неделното дерби между двата отбора. "Жълто-черните" изрично отбелязаха, че снимките с новия екип са направени на "любимото място" на Неделев - центъра на Пловдив, правейки аналог с негов гол от центъра на терена в "Лаута" преди години.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Ботев:

ЖЪЛТО И ЧЕРНО ОБИЧАМЕ НИЕ! РАЙЕТО СВЕЩЕНО – ЗА НЕГО СЕ БИЕМ!

Представяме ви официалния екип на Ботев Пловдив за сезон 2026/27. Тодор Неделев, Никола Солдо и Енок Куатенг позираха с новия екип на любимото място на левичаря – центъра на Пловдив.

Ботев е символът на града – отбор, дълбоко вплетен в историята на Пловдив и в сърцата на поколения привърженици.

Любимото жълто-черно райе се завръща на екипите, за да донесе радост на феновете и да припомни славните моменти в историята на клуба.

Футболистите на най-стария футболен клуб в България ще дебютират с новите фланелки в Дербито на Пловдив. Класическото райе ще бъде налично в неделя от 10:00 часа в клубния магазин и онлайн.

Пловдив е само наш!