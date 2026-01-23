Ботев избра Даниел Наумов, за да презентира следващия си мач

© Ботев Пловдив ще срещне украинския Оболон във втората си контрола в Анталия. Мачът ще се състои в събота (24.01) от 12:00 часа (българско време).



От "жълто-черния" клуб избраха да презентират въпросния мач със снимка на вратаря Даниел Наумов.



По подобие на двубоя с Дреница, спечелен с 1:0, сблъсъкът ще се играе на Corendon Football Center.