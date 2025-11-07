ИЗПРАТИ НОВИНА
Мачът в Пловдив днес: Най-слабият домакин срещу най-слабия гост в Първа лига
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:24
© Plovdiv24.bg
"Канарчетата“ още нямат победа у дома през сезона и са взели едва две точки на стадион "Христо Ботев“. Добруджа няма дори и Х като гост - 8 поражения от 8 мача навън.

Ако има нещо сигурно в Пловдив днес, това е, че едната серия ще приключи с последния съдийски сигнал.

Двубоят Ботев - Добруджа от 15-ия шампионатен кръг започва в 17,30 часа на стадион "Христо Ботев".

Домакините летят високо, когато играят като гост и парадоксално са втори в шампионата по този показател – Ботев спечели 4 победи от 7 мача навън и днес ще търси трите точки с всички сили.

В седем срещи вкъщи пловдивчани са отбелязали едва три гола, Добруджа има само две попадения като гост през кампанията.

Ако се доверим на статистиката, очаква ни сблъсък с под 2.5 гола на "Колежа“, който е оценен на 1.82  от букмейкъра BETHUB.

Минималната победа за Ботев с точен резултат 1:0 е със ставка 6.50, който също не е лишен от математическа логика за залог преди мача.

Всички двубои на гостите в Първа лига имат опцията за Бонус Добруджа и могат да ти донесат Free bet или КЕШ.

🔞 Хазартът носи риск от развиване на зависимост! Играй отговорно!
