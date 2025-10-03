Ботев обяви завръщането на Тодор Киселичков

© Тодор Киселичков се завръща в Ботев Пловдив. Бившият полузащитник ще замени Атанас Рибарски в щаба на представителния мъжки отбор.



Атанас Рибарски поема нов път в своето професионално развитие. ПФК Ботев Пловдив му благодари за професионализма и му пожелава успех в юношеския национален отбор на България.



50-годишният Тодор Киселичков има солиден стаж в треньорската професия, като през последните години бе част от ЦСКА 1948, Арда, Спартак Варна, Добруджа, Янтра и Нефтохимик.