Ботев обяви завръщането на Тодор Киселичков
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:49Коментари (0)587
©
Тодор Киселичков се завръща в Ботев Пловдив. Бившият полузащитник ще замени Атанас Рибарски в щаба на представителния мъжки отбор.

Атанас Рибарски поема нов път в своето професионално развитие. ПФК Ботев Пловдив му благодари за професионализма и му пожелава успех в юношеския национален отбор на България.

50-годишният Тодор Киселичков има солиден стаж в треньорската професия, като през последните години бе част от ЦСКА 1948, Арда, Спартак Варна, Добруджа, Янтра и Нефтохимик.
Статистика: