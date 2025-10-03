Киселичков: Получих покана от много голям клуб на високо ниво, която приех

© Бившият вече треньор на Нефтохимик Тодор Киселичков направи емоционално обръщение към феновете и ръководството на бургаския клуб.



Специалистът призна, че е получил предложение от "много голям клуб", което е приел. Очаква се той да започне работа в Ботев (Пловдив), но според непотвърдена информация като помощник треньор.



Идването на Киселичков и присъствието на Иван Цветанов все повече засилват спекулациите, че новият наставник на Ботев (Пд) ще е Димитър Димитров - Херо. Все още обаче не е ясно кога Херо ще започне работа - в началото на следващата седмица или в началото на 2026 година, за да може сам да направи предсезонна подготовка и селекция при "жълто-черните".



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното обръщение на Тодор Киселичков:



Здравейте, зелени фенове!



Искам да благодаря на ръководството в лицето на Пламен Николов и Михаил Атанасов за това, че ме поканиха да водя нашия отбор! След добрия миналогодишен сезон с отбора на Янтра,знаех че трябва да търся развитие с отбор от професионалния футбол, но техният ентусиазъм, тяхното желание да развият клуба и да му помогнат да се върне там, където му е мястото, с голямата подкрепа на основните спонсори от “ЛЕГО ГРУП 5" в лицето на Иван Сивев и Юмеркямил Шакир, направиха така, че да поема отбора.



Бяхме се разбрали мъжки, ако имам покана от сериозен клуб да я приема!



Работих в страхотна среда и атмосфера - целеустремено ръководство, млади момчета, на които очите им светят за футбол и желание да се развият!



Надявам се да съм направил нещо за тях в този кратък, но важен период в тяхното развитие и да го запомнят!



Сега получих покана за работа в много голям клуб на високо ниво, която приех!Сигурен съм, че с новия треньор, помощта на ръководство и спонсори, отборът ще се развива постоянно!



ВИЕ ФЕНОВЕТЕ, дайте им нужната подкрепа и доверие, както винаги сте го правили! Без Вас футболът не е същият!



Успех! Само Нафта!