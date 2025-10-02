ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Медии "назначиха" Киселичков за треньор в Ботев, от клуба излязоха с официална позиция
Автор: Стойчо Генов 19:23Коментари (0)670
©
Ръководството на ПФК Ботев Пловдив излезе с официална позиция. Реакцията на клуба е свързана с вакантния в момента пост на старши треньор.

Днес обаче "Котаспорт" съобщи, че Тодор Киселичков ще поеме "жълто-черните", а информацията публикуваха и редица други медии. Специалистът се раздели днес официално с Нефтохимик, а от бургаския клуб изрично съобщиха, че той "ще поеме друг път в своята професионална кариера".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Ботев:

Привърженици на най-стария футболен клуб в България,

Към момента ПФК Ботев Пловдив няма назначен нов старши треньор на представителния мъжки отбор.

В предстоящия мач с Ботев Враца нашият отбор ще бъде воден от Иван Цветанов.

При назначаване на нов старши треньор промяната ще бъде обявена официално от нашия клуб.
Още по темата: общо новини по темата: 426
02.10.2025
02.10.2025
02.10.2025
01.10.2025
01.10.2025
01.10.2025
предишна страница [ 1/71 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Ясна е програмата за мачовете на Локо и Ботев от 12-ия кръг, както и на Спартак за Купата
 Филипов към Стоянов: Ще останеш в историята като пиявица и дребна душица! Пожелавам ти всичко най-недобро!
 Рашко Стоянов отговори на Филипов: Прикрива реалните проблеми, съчувствам му
 Нови подробности за претенциите на Томаш, които изнервиха Илиян Филипов
 Ето ги поредните глоби за Локомотив и Ботев
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: