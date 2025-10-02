Медии "назначиха" Киселичков за треньор в Ботев, от клуба излязоха с официална позиция

© Ръководството на ПФК Ботев Пловдив излезе с официална позиция. Реакцията на клуба е свързана с вакантния в момента пост на старши треньор.



Днес обаче "Котаспорт" съобщи, че Тодор Киселичков ще поеме "жълто-черните", а информацията публикуваха и редица други медии. Специалистът се раздели днес официално с Нефтохимик, а от бургаския клуб изрично съобщиха, че той "ще поеме друг път в своята професионална кариера".



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Ботев:



Привърженици на най-стария футболен клуб в България,



Към момента ПФК Ботев Пловдив няма назначен нов старши треньор на представителния мъжки отбор.



В предстоящия мач с Ботев Враца нашият отбор ще бъде воден от Иван Цветанов.



При назначаване на нов старши треньор промяната ще бъде обявена официално от нашия клуб.