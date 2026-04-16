Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов наруши мълчанието си през последните дни и публикува доста любопитен коментар. Повод за реакцията на пловдивския бизнесмен бе успешното завършване на редовния сезон от "жълто-черните", които ще продължат участието си в борбата за 5-ото място в крайното класиране.

Филипов използва личния си профил във Фейсбук, за да отправи благодарности към временния треньор на отбора Лъчезар Балтанов, както и към футболистите, служителите в клуба и най-вече - привържениците на отбора.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на Илиян Филипов:

Днес отново можем да мечтаем.

Благодарим на Лъчо Балтанов и целия треньорски екип, на нашите момчета, че се вдигнаха и заиграха футбол, който ни радва, както и на всеки един служител в клуба. Без всички вас това нямаше да бъде възможно.

Нека да благодарим и на нашата велика публика, че се завърна в нашия дом – най-красивия стадион в България, стадион "Христо Ботев“.

Минахме през много трудности, но се изправихме – и тази вечер сме щастливи.

Нека си пожелаем още тази година да видим любимия Ботев в европейските мачове.

Всичко вече е в наши ръце.