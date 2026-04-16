Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов наруши мълчанието си през последните дни и публикува доста любопитен коментар. Повод за реакцията на пловдивския бизнесмен бе успешното завършване на редовния сезон от "жълто-черните", които ще продължат участието си в борбата за 5-ото място в крайното класиране.
Филипов използва личния си профил във Фейсбук, за да отправи благодарности към временния треньор на отбора Лъчезар Балтанов, както и към футболистите, служителите в клуба и най-вече - привържениците на отбора.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на Илиян Филипов:
Днес отново можем да мечтаем.
Благодарим на Лъчо Балтанов и целия треньорски екип, на нашите момчета, че се вдигнаха и заиграха футбол, който ни радва, както и на всеки един служител в клуба. Без всички вас това нямаше да бъде възможно.
Нека да благодарим и на нашата велика публика, че се завърна в нашия дом – най-красивия стадион в България, стадион "Христо Ботев“.
Минахме през много трудности, но се изправихме – и тази вечер сме щастливи.
Нека си пожелаем още тази година да видим любимия Ботев в европейските мачове.
Всичко вече е в наши ръце.
Голям Ботев
на 16.04.2026 г.
Илиане, спешно се нуждаем от “пилот в самолета”, защото в момента сме на свободно лутане! Дали материала е калпав, дали в тези хора няма хъс и воля, дали няма мотивация….Ситуацията е трагична!
