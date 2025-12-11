ИЗПРАТИ НОВИНА
Над 2000 фенове гласуваха за Футболист №1 на Ботев за 2025 година
Автор: Стойчо Генов 17:14
©
Над 2000 привърженици на Ботев (Пловдив) са ласували в анкетата за най-добър футболист на "жълто-черните" за 2025 година. Това обявиха от клуба, като феновете даваха своя вот в официалния клубен сайт.

Ето какво информираха по темата от ПФК Ботев:

Кой ще бъде големият победител в анкетата за Футболист на годината?

Кой ще стане най-добрият млад играч на “жълто-черните" за изминалата година?

Над 2000 привърженици гласуваха в анкетата на клубния сайт, битката бе оспорвана до последния глас.

Церемонията по награждаването ще бъде в неделя (14.12) от 18:00 часа на Коледен базар “Колежа".

Очакваме Ви!
Освен кака Даниела друг не виждам дъй номбър уан.
Жалко за тази дисц.комисия,но явно,че това са хора,които искат да се правят на палячовци,за да ги забележим.ПРОСТОТИЯ голяма!!!
