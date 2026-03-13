Футболистите на Ботев (Пловдив) ще имат сериозна подкрепа от страна на своите фенове в утрешното домакинство на Ботев (Враца).Двубоят от 26-ия кръг на Първа лига започва в 15,15 часа на стадион "Христо Ботев". От клуба се похвалиха, че до момента заетите по трибуните места са точно 5752.публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "жълто-черния" клуб:В събота празнуваме 114 години Ботев Пловдив!24 часа преди мача заетите места на "Колежа“ са точно 5752.Вземи своя билет на kolezha.bg и на касите на стадион "Христо Ботев“.С оглед на засиления зрителски интерес призоваваме привържениците да дойдат по-рано на стадиона.Празничната програма на стадиона ще стартира в 14:55 часа.Пред централната трибуна ще бъде позиционирана фен зона с храни и напитки.Ела на стадиона! Подкрепи Ботев!