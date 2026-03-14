Лъчезар Балтанов не скри разочарованието си и призна, че е афектиран след загубата на неговия тим с 1:3 от Ботев (Враца).
Ето какво бе мнението на младия специалист след последния съдийски сигнал:
Днес много неща се объркаха. Още на полувремето им казах, че ако продължават по същия начин, ще загубим. За съжаление се оказах прав. Малко съм афектиран и не искам да нападам.
Груби индивидуални грешки. Не се представихме по начина, по който искахме, и заслужено загубихме. Допуснахме прекалено много брак.
Слаб мач, трябваше да играем с желание и да търсим победата, но допуснахме много грешки. Подведохме се и по тяхната игра.
Цяла седмица говорим за този мач, колко труден ще е. Надявам се да не е имало подценяване. Казах им: Ако успеем да поведем - излизаме агресивно и търсим втори гол, а то стана обратното.
