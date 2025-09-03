© виж галерията Бразилски нападател е попълнение №15 в лятната селекция на Ботев Пловдив.



Франклин Джоване де Сантана Чагас – Маскоте подписа дългосрочен контракт с "жълто-черните“, уточниха от клуба.



За последно 29-годишният голаджия бе част от бразилския Ретро, а в кариерата си е играл още за множество тимове от родината си, Южна Корея, Боливия и Португалия.



Франклин Маскоте ще играе с №30 в най-стария български футболен клуб, завършва официалното съобщение на "жълто-черните".