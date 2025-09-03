Маскоте позира с екипа на Ботев, приветстваха го с "Добре дошъл"

© Бразилският нападател Франклин Маскоте вече официално е футболист на Ботев (Пловдив). Той позира с жълто- черната фланелка на стадион "Христо Ботев".



Маскоте става 15-ото ново попълнение на "канарите" за настоящия сезон. За последно той е играл в третодивизионния бразилски Ретро.



"Добре дошъл в Ботев Пловдив", написаха от клуба към снимката на Маскоте.