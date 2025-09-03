ИЗПРАТИ НОВИНА
Бразилски нападател тренира с Ботев, обявяват трансфера до часове
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:12Коментари (1)298
©
Бразилският нападател Франклин Маскоте е пред трансфер в Ботев Пловдив. 29-годишният футболист вече е пристигнал в Пловдив и в следващите часове се очаква официално да подпише с "канарчетата“.

Нападателят ще се включи в следобедното занимание на тима. Маскоте за последно е играл в третодивизионния бразилски Ретро.

Той е висок 188 см. Любопитното е, че през кариерата си Маскоте е играл за боливийския Олуейс Реди, откъдето това лято ЦСКА 1948 привлече Браян Собреро и Диего Медина, а друг играч на "червените“ – Хосе Мартинес, също през кариерата си е бил част от този тим.

Маскоте предимно е играл за непретенциозни отбори, съобщава dsport. Единственото по-сериозно име е Сао Каетано през сезон 2019/20.

Другите тимове във визитката му са Тирадентес, откъдето започва кариерата му, Табао да Сера, Атибая, вторият отбор на Брага, където е бил под наем за много кратко време, Поусо Алегре, Кабофриензе, Лемензе, Бруске и южнокорейският Бусан Парк.

През 2024 година с отбора на Ретро печели титлата в Серия D на Бразилия и по този начин се стига до промоция за Серия С. През 2019 година става шампион на втората дивизия на щатското първенство на Минейро с Поусо Алегре.
